Поранення на фронті: на які доплати можуть розраховувати військові

Розмір виплати за поранення залежить від його тяжкості та рахується за днями госпіталізації.

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Військовослужбовці, які отримали поранення в Україні, можуть отримувати щомісячну доплату, що може сягати 100 тисяч гривень, залежно від тривалості лікування. Ця виплата розпочинається з моменту поранення або госпіталізації та надає фінансову підтримку захисникам упродовж усієї реабілітації. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідно до поточного законодавства, додаткові виплати починають нараховуватися з моменту госпіталізації пораненого. Однак, якщо евакуація військовослужбовця неможлива одразу після отримання поранення (наприклад, через інтенсивні бойові дії на передовій), виплата призначається з дня поранення. Таке рішення Міністерства оборони забезпечує фінансову підтримку для військовослужбовців навіть у складних умовах, коли їхнє транспортування до медзакладу ускладнене.

Поранені військові мають право на додаткову виплату за період лікування. Якщо захисник проходить стаціонарне лікування, сума виплати залежить від кількості днів, проведених у лікарні. У разі важких поранень за кожен день лікування нараховується щонайменше 3 225,8 гривень, що може становити до 100 тисяч гривень на місяць.

Виплати зберігаються при переведенні військовослужбовця в інший медзаклад або при відпустці, взятій для лікування. Це гарантує, що захисник отримує фінансову підтримку на всіх етапах лікування та реабілітації, незалежно від місця розташування підрозділу або типу медичної допомоги. Розмір компенсації за поранення визначається ступенем його тяжкості:

важке поранення: щоденна виплата 3225,8 гривень, а на місяць — до 100 тисяч гривень;

нетяжке поранення: виплата також становить 3225,8 гривень за кожен день лікування в стаціонарі, але нараховується виключно за фактичний період перебування в лікарні.

Такі фінансові компенсації дають змогу забезпечити військових достатніми коштами під час їхньої тимчасової непрацездатності, що є важливим для відновлення та повернення до служби. Механізм нарахування доплат:

З 1 по 16 січня військовослужбовець виконував бойові завдання, потім з 16 по 25 січня перебував на лікуванні через отримані поранення. Після лікування, з 25 по 31 січня, він був звільнений від виконання службових обов'язків.

Поранені військовослужбовці зберігають право на основну заробітну плату, відповідну до їхньої останньої посади перед пораненням, а також на додаткові виплати, незалежно від того, перебуває їхній підрозділ на передовій чи в резерві. Це гарантує фінансову стабільність і підтримку в період відновлення.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".