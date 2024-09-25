Кабмин утвердил новый размер выплат семьям погибших военнослужащих

Также выросли выплаты раненым военнослужащим в зависимости от полученной группы инвалидности.

Related video

Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Об этом говорится в проекте бюджета на постановление от 24 сентября 2024 г. № 1090.

Отмечается, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае гибели (смерти) или признании без вести пропавшим с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в силу решения суда о признании лица пропавшим без вести. Также денежная помощь выплачивается в случае установления инвалидности, — с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Единовременное пособие в случае гибели (смерти) назначается и выплачивается членам семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли (умерли) лица.

На сегодняшний день прожиточный минимум составляет 3028 гривен. То есть 750 прожиточных минимумов составляет 2 млн 271 тыс грн.

В случае установления лицу инвалидности вследствие войны, ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается лично таким лицам в зависимости от установленной группы:

400 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц, — в случае установления инвалидности I группы (1 млн 211 тыс 200 грн);

300 прожиточных минимумов, — в случае установления инвалидности II группы (908 400 грн);

250 прожиточных минимумов, — в случае установления инвалидности III группы (757 000 грн).

Чтобы получить единовременную денежную помощь необходимо подать заявление в Министерство ветеранов. Его можно подать в бумажной и электронной форме через Дію или через средства Единого государственного реестра ветеранов войны.

Напомним, что на Волыни после гибели сына-героя появился отец и требует долю по компенсации. Женщина растила сына сама.