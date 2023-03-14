Мама растила сама: на Волыни после гибели сына-героя объявился отец и требует часть компенсации

Биологический отец многие годы не интересовался судьбой сына, а когда тот погиб на войне, решил претендовать на компенсацию от государства.

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В селе Хренов Владимирского района Волынской области похоронили 37-летнего военнослужащего Анатолия Левончука, погибшего в российско-украинской войне. После смерти сына-героя вдруг появился его биологический отец и стал претендовать на часть денег, которые государство платит семьям погибших военнослужащих. Историю Татьяны Дмитрук, матери погибшего Анатолия Левончука, рассказывает издание "Волынь".

По словам Татьяны, она вырастила сына одна. Муж Виталий Левончук оставил ее вдвоем с ребенком, когда Анатолию было 4 года. Хотя они и жили в одном селе, но отец не интересовался судьбой сына. Пока он работал в колхозе, бухгалтерия рассчитывала какие-то алименты, а дальше исполнительные письма не могли догнать алиментщика. Теперь, когда сын погиб, биологический отец объявился и потребовал денег.

"От таких родителей, о которых напоминает только запись в документе, детей защищать надо. Думаю, что и сын был бы против такой уравниловки. Я бы лучше эти деньги на нашу армию отдала", — сказала Татьяна Ивановна.

На сторону женщины стали односельчане и местные власти. Они утверждают, что женщина сама растила сына и ставила его на ноги.

Биологический отец так и не смог рассказать журналистам об участии в жизни сына после развода с женой. Впрочем, отметил, что раз виделся с сыном, когда тот отправлялся на один из военных полигонов и они "поговорили".

А что касается денежной компенсации, на которую претендует, хоть и не растил ребенка, он говорит: "По закону мне положено…".

По информации издания, дедушка обещает деньги отдать 14-летней внучке (у погибшего Анатолия Левончука осталась дочь), но в семье погибшего мужчины уверены, что денег от дедушки внучка не увидит.

Выплаты семьям погибших военнослужащих:

Семья каждого военного, погибшего в войне против РФ, имеет право на получение компенсации – единоразовую денежную помощь в размере 15 миллионов гривен.

На помощь от государства могут рассчитывать не только члены семьи погибшего защитника, но и находившиеся на его содержании лица.

Это, в частности:

родители,

жена/супруг, которые не женились во второй раз;

дети, у которых нет и не имели своих семей;

дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

В круг членов семьи также относятся лица, постоянно проживающие с военнослужащим и ведущие общий быт. Это могут быть не только близкие родственники военнослужащего, но и близкие родственники жены, отчима, мачехи и т.д. Основным критерием для определения их как членов семьи есть: проживание вместе, ведение общего быта, ведение общего бюджета и, соответственно, расходов.

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