Под Бахмутом погиб украинский легкоатлет Роман Полищук (фото)

Прыгун в длину Роман Полищук вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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Украинский легкоатлет Роман Полищук погиб на фронте российско-украинской войны под Бахмутом. О потере стало известно из страницы Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) в Instagram.

В организации отметили, что Роман Полищук занимался прыжками в длину и был воспитанником тренера Ирины Пустовойт.

"Ужасные потери, болезненные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Потому что если не они, то никто. Слава герою. Слава Украине. Отомстим", – говорится в публикации ФЛАУ.

Роман Полищук

По данным СМИ Роман Полищук присоединился к Вооруженным силам Украины с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации. Спортсмен служил в 206 батальоне 241 бригады.

Роман Полищук

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