Під Бахмутом загинув український легкоатлет Роман Поліщук (фото)

Стрибун у довжину Роман Поліщук вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного військового вторгнення Росії до України.

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Український легкоатлет Роман Поліщук загинув на фронті російсько-української війни під Бахмутом. Про втрату стало відомо зі сторінки Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) у Instagram.

В організації зазначили, що Роман Поліщук займався стрибками у довжину та був вихованцем тренера Ірини Пустовойт.

"Жахливі втрати, болючі втрати. Наше завдання їх не допускати. Вшануємо пам'ять героя і будемо якомога регулярніше донатити ЗСУ. Тому що якщо не вони, то ніхто. Слава герою. Слава Україні. Помстимось", – йдеться у публікації ФЛАУ.

Роман Поліщук

За даними ЗМІ, Роман Поліщук приєднався до Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Спортсмен служив у 206 батальйоні 241 бригади.

Роман Поліщук

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