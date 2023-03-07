"За тебе буде помста": під Бахмутом загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло

У ході бойових дій на Донбасі боєць отримав сильне поранення в шию. Екснардеп Борислав Береза зазначив, що лікарі виявилися безсилими.

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У боротьбі з російською агресією загинув командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Про його загибель повідомив правозахисник Масі Найєм на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Свого часу Дмитро Коцюбайло отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України, однак у боях під Бахмутом із російськими окупантами раптово помер від отриманих поранень.

[ + – ] На Донбасі загинув Герой України Фото: Facebook / "Правий сектор" [ + – ] На Донбасі загинув Герой України Фото: obozrevatel

"Герой України. Я завжди пишався тим, що знав тебе через інших друзів. Досі пишаюся, що мав можливість потиснути тобі руку в грудні 2022 року. Я хотів би написати, що "ми помстимося". Але я зараз не воюю. Але знаю наших друзів ... вони помстяться. За тебе точно буде помста ... і я б написав що "співчуття близьким". Але я не уявляю, як це пережити. Не уявляю. Однак ми точно завжди будемо поруч", — зазначив Масі Найєм.

Екснардеп Борислав Береза також підтвердив інформацію щодо загибелі бійця. За його словами, причиною загибелі "Да Вінчі" стало осколкове поранення в шию, яке боєць отримав у ході бойових дій під Бахмутом у Донецькій області. Медики виявилися безсилими.

[ + – ] На Донбасі загинув Герой України Фото: obozrevatel

Бійцю на момент смерті було 27 років.

Нагадаємо, 27 січня стало відомо про загибель в Україні білоруса Едуарда Лобова. За словами білоруського політв'язня Олександра Молчанова, доброволець Лобов отримав смертельне осколкове поранення. Разом з побратимами із ЗСУ він полював на російські танки з ПТРК Javelin.