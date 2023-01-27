"Знищив окупантів у ближньому бою": в Україні загинув білорус Едуард Лобов (фото)

За словами білоруського політв'язня Олександра Молчанова, доброволець Лобов отримав смертельне осколкове поранення. Разом з побратимами із ЗСУ він полював на російські танки з ПТРК Javelin.

Related video

Напередодні, 26 січня, у боях під Вугледаром загинув білоруський доброволець Едуард Лобов. 34-річний військовослужбовець воював в Україні з 2015 року. Про це повідомляє Telegram-канал "Наша нива" з посиланням на знайомих загиблого.

За словами білоруського політв'язня Олександра Молчанова, доброволець Лобов отримав смертельне осколкове поранення. Разом із іншими військовими ЗСУ Лобов полював на російські танки з ПТРК Javelin, а після цього особисто знищив у ближньому бою кількох окупантів.

[ + – ] Едуард Лобов

Лобов служив у 72-й окремій механізованій бригаді, брав участь у звільненні від російських окупантів Київської області й Чорнобиля. Останні кілька місяців він воював у складі своєї бригади під Вугледаром.

Сім'я хоче поховати загиблого у Варшаві.

Нагадаємо, що в Києві відбувся марш пам'яті учасника Революції гідності Михайла Жизневського й інших загиблих в Україні громадян Білорусі. У марші взяли участь понад 200 людей.

Згідно з підтвердженими даними, щонайменше 33 громадяни Білорусі віддали свої життя за Україну, реальні ж цифри можуть бути вищими.

Раніше Фокус повідомляв, що в окупованій Кирилівці помітили білоруських військовослужбовців. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, місцеві жителі бачили окупантів із шевронами, ймовірно, Вітебської частини чи бригади.