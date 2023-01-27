"Уничтожил оккупантов в ближнем бою": в Украине погиб белорус Эдуард Лобов (фото)

По словам белорусского политзаключенного Александра Молчанова, доброволец Лобов получил смертельное осколочное ранение. Вместе побратимами из ВСУ он охотился на российские танки с ПТРК Javelin.

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Накануне, 26 января, в боях под Угледаром погиб белорусский доброволец Эдуард Лобов. 34-летний военнослужащий воевал в Украине с 2015 года. Об этом сообщает Telegram-канал "Наша нива" со ссылкой на знакомых погибшего.

По словам белорусского политзаключенного Александра Молчанова, доброволец Лобов получил смертельное осколочное ранение. Вместе с другими военными ВСУ Лобов охотился на российские танки с ПТРК Javelin, а после этого лично уничтожил в ближнем бою нескольких оккупантов.

[ + – ] Эдуард Лобов

Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении от российских оккупантов Киевской области и Чернобыля. В последние несколько месяцев он воевал в составе своей бригады под Угледаром.

Семья хочет похоронить погибшего в Варшаве.

Напомним, что в Киеве состоялся марш памяти участника Революции достоинства Михаила Жизневского и других погибших в Украине граждан Беларуси. В марше приняли участие более 200 человек.

Согласно подтвержденным данным, по меньше мере 33 гражданина Беларуси отдали свои жизни за Украину, реальные же цифры могут быть выше.

Ранее Фокус сообщал, что в оккупированной Кирилловке заметили белорусских военнослужащих. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, местные жители видели оккупантов с шевронами, предположительно, Витебской части или бригады.