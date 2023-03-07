"За тебя будет месть": под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло

В ходе боевых действий на Донбассе боец получил сильное ранение в шею. Экс-нардеп Борислав Береза отметил, что врачи оказались бессильными.

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В борьбе с российской агрессией погиб командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". О его гибели сообщил правозащитник Маси Найем на своей странице в социальной сети Facebook.

В свое время Дмитрий Коцюбайло получил высшую государственную награду — звание Героя Украины, однако в боях под Бахмутом с российскими оккупантами скоропостижно скончался от полученных ранений.

[ + – ] На Донбассе погиб Герой Украины Фото: Facebook / "Правый сектор" [ + – ] На Донбассе погиб Герой Украины Фото: obozrevatel

"Герой Украины. Я всегда гордился тем, что знал тебя через других друзей. До сих пор горжусь, что имел возможность пожать тебе руку в декабре 2022 года. Я бы хотел написать, что "мы отомстим". Но я сейчас не воюю. Но знаю наших друзей… они отомстят. За тебя точно будет месть… и я бы написал что "соболезнование близким". Но я не представляю, как это пережить. Не представляю. Однако мы точно всегда будем рядом", – отметил Маси Найем.

Экс-нардеп Борислав Береза также подтвердил информацию о гибели бойца. По его словам, причиной гибели "Да Винчи" стало осколочное ранение в шею, которое боец получил в ходе боевых действий под Бахмутом в Донецкой области. Медики оказались бессильны.

[ + – ] На Донбассе погиб Герой Украины Фото: obozrevatel

Бойцу на момент смерти было 27 лет.

Напомним, 27 января стало известно о гибели в Украине белоруса Эдуарда Лобова. По словам белорусского политзаключенного Александра Молчанова, доброволец Лобов получил смертельное осколочное ранение. Вместе побратимами из ВСУ он охотился на российские танки с ПТРК Javelin.