Батько прикрив сина від удару снаряда: обидва загинули, захищаючи Бахмут, — ЗСУ

Побратими називали їх "Хомою" та "Хомою молодшим", бо син із батьком були нерозлучні. Вони разом звільняли Київську, Харківську та Херсонську області, а пізніше вирушили на Донеччину.

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Захищаючи місто-фортецю Бахмут на Донеччині, загинули батько і син — Олег та Микита Хомюки. Про це повідомляє 241 бригада територіальної оборони міста Києва.

"Батько Олег з позивним "Хома" та його син Микита з позивним "Турист" з перших днів повномасштабного наступу пішли боронити свою землю до складу Сил територіальної оборони. Батько з сином разом захищали Україну у складі нашого 206-го батальйону територіальної оборони ЗСУ і разом героїчно загинули на бойових позиціях", — йдеться в повідомленні.

Офіцер Збройних сил України Дмитро Христюк у Facebook 9 березня розповів подробиці загибелі Олега та Микити Хомюків. За його словами, вся чоловіча частина їхньої родини пішла на фронт із перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Вони звільняли Київську, Харківську та Херсонську області. Пізніше Хомюки поїхали на Донеччину.

"Вони загинули під Бахмутом. Батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їхніх голів. Загинули обидва. Разом. Як і йшли разом стежками цієї війни… Батько і син — пліч-о-пліч. Неймовірні хлопці, які хотіли розвиватися, боротися, перемагати та жити. Хлопці тепер із Господом. Знаю, вони вже тримають небо над Україною. Вічна пам'ять. Героям Слава!", – зазначив Христюк.

У 206-му батальйоні територіальної оборони, де служили Олег та Микита Хомюки. Їх згадують як сміливих воїнів, готових завжди прийти на допомогу.

"Батько, солдат Олег "Хома". Добрий, щирий та відвертий. Він першим поспішав на допомогу, дбав про товаришів, намагався розрадити чи просто підтримати. Опікувався долею сина і всіх інших молодших товаришів, котрих вважав за дітей і це надихало Олега рухатися далі, долаючи труднощі військового шляху", — розповіли про Олега Хому в пресслужбі батальйону.

Про Микиту теж відгукуються, як про наполегливого, сміливого воїна, який постійно розвивався і прагнув до освоєння нового.

"Син, старший солдат Микита "Турист", але побратими зазвичай звали його "молодшим Хомою", бо з батьком вони були нерозлучні. Микита був відкритий світу, захоплювався подорожами і часто згадував, як вони з батьком любили тихий відпочинок на природі. Він був сповнений бажання стати справжнім воїном: навчався, розвивав навички, не зупинявся і прагнув опанувати різні військові спеціальності. Сумлінний та наполегливий, молодий та ще не одружений – ти міг би стати гідним батьком і виховати власних дітей в любові до країни, але не судилося", — розповідають побратими.

Поховання Героїв відбудеться сьогодні, 10 березня, в Києві.

У Бахмуті загинув командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Свого часу хлопець отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України. Захиснику було 27 років, 9 з яких він провів на війні.

У зверненні 7 березня президент України Володимир Зеленський закликав громадян зберігати пам'ять про молодого Героя України Дмитра Коцюбайла та подякував військовим 67 бригади за героїзм.