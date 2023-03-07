"Людина-символ": Зеленський підтвердив загибель "Да Вінчі" під Бахмутом (відео)

У своєму новому зверненні президент закликав громадян зберігати пам'ять про молодого Героя України та подякував військовим 67 бригади за героїзм.

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Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному відеозверненні вшанував пам'ять загиблого 7 березня під час бойових дій на Донбасі Героя України "Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість — Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну", — повідомляє президент.

Дмитро був одним із наймолодших героїв України, який з 2014 року захищав українську незалежність та гідність народу України.

[ + – ] Вечірнє звернення президента Зеленського

"Він був одним із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що українські герої у жорстоких боях за збереження майбутнього України ведуть боротьбу вже понад 9 років. Спокій та відносна безпека в тилових містах — це їхній подвиг. Загальна впевненість у перемозі України — це їхня стійкість і сила.

"67 бригада, воїни, слава вашої хоробрості! Всі українці, хто бореться за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну!" — закликав Зеленський у зверненні.

2021 року Дмитро Коцюбайло отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України.

Нагадаємо, про трагічну смерть українського Героя стало відомо 7 березня від правозахисника Масі Найєма. Причиною загибелі стало осколкове поранення в шию.

27 січня стало відомо про смерть білоруського добровольця Едуарда Лобова, який воював на боці України з 2015 року.