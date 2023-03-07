"Человек-символ": Зеленский подтвердил гибель "Да Винчи" под Бахмутом (видео)

В своем новом обращении президент призвал граждан хранить память о молодом Герое Украины и поблагодарил военных 67 бригады за героизм.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном видеообращении почтил память погибшего 7 марта в ходе боевых действий на Донбассе Героя Украины "Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", — сообщает президент.

Дмитрий был одним из самых молодых героев Украины, который с 2014 года защищал украинскую независимость и достоинство народа Украины.

[ + – ] Вечернее обращение президента Зеленского

"Он был одним из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские герои в жестоких боях за сохранение будущего Украины ведут борьбу уже более 9 лет. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг. Общая уверенность в победе Украины – это их стойкость и сила.

"67 бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!", — призвал Зеленский в обращении.

В 2021 году Дмитрий Коцюбайло получил высшую государственную награду — звание Героя Украины.

Напомним, о трагической смерти украинского Героя стало известно 7 марта от правозащитника Маси Найема. Причиной гибели стало осколочное ранение в шею.

27 января стало известно о смерти белорусского добровольца Эдуарда Лобова, который воевал на стороне Украины с 2015 года.