Отец прикрыл сына от удара снаряда: оба погибли, защищая Бахмут, — ВСУ

Побратимы называли их "Хомой" и "Хомой младшим", потому что сын с отцом были неразлучны. Они вместе освобождали Киевскую, Харьковскую и Херсонскую области, а позже отправились в Донецкую область.

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Защищая город-крепость Бахмут в Донецкой области, погибли отец и сын — Олег и Никита Хомюки. Об этом сообщает 241 бригада территориальной обороны Киева.

"Отец Олег с позывным "Хома" и его сын Никита с позывным "Турист" с первых дней полномасштабного наступления пошли защищать свою землю в составе Сил территориальной обороны. Отец с сыном вместе защищали Украину в составе нашего 206-го батальона территориальной обороны ВСУ и вместе героически погибли на боевых позициях", — говорится в сообщении.

Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Христюк в Facebook 9 марта рассказал подробности гибели Олега и Никиты Хомюков. По его словам, вся мужская часть их семьи ушла на фронт с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Они увольняли Киевскую, Харьковскую и Херсонскую области. Позже Хомюки уехали на Донетчину.

"Они погибли под Бахмутом. Отец накрыл собой сына, но снаряд разорвался у их голов. Погибли оба. Вместе. Как и шли вместе по тропам этой войны… Отец и сын — бок о бок. Невероятные ребята, желающие развиваться, бороться, побеждать и жить. Ребята теперь с Господом. Знаю, они уже держат небо над Украиной. Вечная память. Героям Слава!" — отметил Христюк.

В 206-м батальоне территориальной обороны, где служили Олег и Никита Хомюки. Их вспоминают как смелых воинов, готовых всегда прийти на помощь.

"Отец, солдат Олег "Хома". Добрый, искренний и откровенный. Он первым спешил на помощь, заботился о товарищах, пытался развеселить или просто поддержать. Заботился о судьбе сына и всех других младших товарищей, которых считал детей и это вдохновляло Олега двигаться дальше, преодолевая трудности военного пути", — рассказали об Олеге Хому в пресс-службе батальона.

О Никите тоже отзываются, как об упорном, смелом воине, который постоянно развивался и стремился к освоению нового.

"Сын, старший солдат Никита "Турист", но побратимы обычно звали его "младшим Хомой", потому что с отцом они были неразлучны. Никита был открыт миру, увлекался путешествиями и часто вспоминал, как они с отцом любили тихий отдых на природе. Он был полный желания стать настоящим воином: учился, развивал навыки, не останавливался и стремился овладеть разными военными специальностями", — рассказывают побратимы.

Похороны Героев пройдут сегодня, 10 марта, в Киеве.

В Бахмуте погиб командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ГУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". В свое время он получил высшую государственную награду — звание Героя Украины. Защитнику было 27 лет, 9 из которых он провел на войне.

В обращении 7 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан хранить память о молодом Герое Украины Дмитрии Коцюбайле и поблагодарил военных 67 бригады за героизм.