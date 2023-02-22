Пережив пів року полону: помер командир полку "Азов" Олег Мудрак (фото)

Про смерть українського військового, який захищав "Азовсталь", розповів його племінник Данило. Також хлопець розповів — боєць не хотів, щоб його смерть стала "святом сліз".

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Пішов із життя капітан і командир 1-го батальйону полку "Азов" та захисник "Азовсталі" Олег Мудрак, який раніше провів шість місяців у російському полоні. Про втрату повідомив його племінник Данило в Instagram.

"Мудрак Олег Васильович — майор, герой, сталевий чоловік, мій дядько, мій брат, моя опора, моя гордість, мій маяк і приклад характеру!" — йдеться у публікації.

Данило зазначив, що його дядько завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була "святом сліз". Хотів, щоб його близькі збиралися разом і посміхаючись згадували найкращі моменти, пов'язані з ним.

"Він горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо. Він зробив усе можливе, щоб я став таким, яким я є. Тому він ніколи не зникне з моєї голови та серця. Я хочу бути чоловіком гідним Олега, щоб він дивився на мене з Вальгалли і відчував лише гордість за мене", — написав племінник українського захисника.

Про причини загибелі захисника "Азовсталі" не повідомляється.

Зазначимо, що в серпні минулого року журналіст і письменник Станіслав Асєєв опублікував фото, на яких видно, як Олег Мудрак змінився за час перебування у російському полоні. Знімки військовослужбовця, який сильно схуднув, тоді облетіли весь інтернет.

[ + – ] Командир 1-го батальйону полку "Азов" до російського полону

[ + – ] Олег Мудрак провів шість місяців у полоні в окупантів

Нагадаємо, що 13 лютого стало відомо про загибель на фронті відомого пастуха із села Буковець Івано-Франківської області Михайла Кознюка. За інформацією Верховинського селищної ради, він пішов до лав Збройних сил 26 грудня 2021 року.

Фокус також повідомляв, що в бою під Соледаром загинув двоюрідний брат української співачки Ірини Федишин 34-річний Роман Климкович. Новину про загибель брата артистка дізналася 9 лютого від його товаришів по службі.