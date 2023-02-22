Пережил полгода плена: умер командир полка "Азов" Олег Мудрак (фото)

О смерти украинского военного, защищавшего "Азовсталь", рассказал его племянник Даниил. Также парень рассказал – боец не хотел, чтобы его смерть стала "праздником слез".

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Ушел из жизни капитан и командир 1-го батальона полка "Азов" и защитник "Азовстали" Олег Мудрак, который ранее провел шесть месяцев в российском плену. О потере сообщил его племянник Даниил в Instagram.

"Мудрак Олег Васильевич – майор, герой, стальной муж, мой дядя, мой брат, моя опора, моя гордость, мой маяк и пример характера!" — говорится в публикации.

Даниил отметил, что его дядя всегда говорил, что не хотел, чтобы его смерть была "праздником слез". Хотел, чтобы его близкие собирались вместе и улыбаясь вспоминали лучшие моменты, связанные с ним.

"Он горел этой жизнью, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, какой я являюсь. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллы и чувствовал только гордость за меня", — написал племянник украинского защитника.

О причинах гибели защитника "Азовстали" не сообщается.

Отметим, что в августе прошлого года журналист и писатель Станислав Асеев опубликовал фото, на которых видно, как Олег Мудрак изменился за время пребывания в российском плену. Снимки сильно похудевшего военнослужащего тогда облетели весь интернет.

[ + – ] Командир 1-го батальона полка "Азов" до российского плена

[ + – ] Олег Мудрак провел шесть месяцев в плену у оккупантов

Напомним, что 13 февраля стало известно о гибели на фронте известного пастуха из села Буковец Ивано-Франковской области Михаила Кознюка. По информации Верховинского поселкового совета, он пошел в ряды Вооруженных сил 26 декабря 2021 года.

Фокус также сообщал, что в бою под Соледаром погиб двоюродный брат украинской певицы Ирины Федишин 34-летний Роман Климкович. Новость о гибели брата артистка узнала 9 февраля от его сослуживцев.