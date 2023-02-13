"Герои не умирают": на войне погиб самый известный пастух в Украине (видео)

26-летний Михаил Кознюк погиб в бою 12 февраля 2023 года во время вражеского артиллерийского обстрела. Он защищал Украину в Донецкой области в составе 2-ой горно-штурмовой роты и имел звание старшего сержанта.

Related video

В бою с российскими захватчиками погиб известный пастух из села Буковец Ивано-Франковской области Михаил Кознюк. Украинцам он запомнился по ролику в YouTube с почти двухмиллионным просмотром, где парень захватывающе рассказал о своей работе. О гибели украинца сообщило издание Mukachevo.net 13 февраля.

К сожалению стало известно о том, что 26-летний Михаил погиб в бою 12 февраля 2023 года во время вражеского артиллерийского обстрела. У него остались родители и родственники. По информации Верховинского поселкового совета, он пошел в ряды Вооруженных сил 26 декабря 2021 года. Воевал на Донбассе в составе 2-ой горно-штурмовой роты, имел звание старшего сержанта.

[ + – ] Михаил Кознюк погиб 12 февраля на Донецком направлении

"Помните, Герои не умирают! Они своими поступками побуждают нас двигаться дальше, шаг за шагом завоевывая победу. Таким примером для нас навеки останется Михаил", — говорится в сообщении.

Как Михаил Кознюк стал популярным

Старший пастух Михаил Козюк завоевал популярность после выпуска новостей, где он рассказал о своей работе. Для многих граждан страны о чем говорил парень было непонятно, но видео только за три дня после выпуска набрало почти 500 тысяч просмотров. После чего пастух стал своего рода мемом в сети.

Как написал в Facebook капеллан 8 отдельного горно-штурмового батальона, священник Иоанн Турчинский, за Украину погиб "самый мощный пастух".

Напомним, 10 февраля стало известно, что в бою под Соледаром погиб двоюродный брат украинской певицы Ирины Федишин 34-летний Роман Климкович. Артистка в соцсетях написала, что всегда будет гордиться подвигом своего брата, который отдал жизнь за свободу Украины.

Также мы писали, что 2 февраля в городе Свалява Закарпатской области простились с погибшим на фронте бывшим журналистом Фокуса Дмитрием Кудрявцевым. 30-летний боец погиб в бою 25 января, у него остались жена и бабушка.