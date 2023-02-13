"Герои не умирают": на войне погиб самый известный пастух в Украине (видео)
26-летний Михаил Кознюк погиб в бою 12 февраля 2023 года во время вражеского артиллерийского обстрела. Он защищал Украину в Донецкой области в составе 2-ой горно-штурмовой роты и имел звание старшего сержанта.
В бою с российскими захватчиками погиб известный пастух из села Буковец Ивано-Франковской области Михаил Кознюк. Украинцам он запомнился по ролику в YouTube с почти двухмиллионным просмотром, где парень захватывающе рассказал о своей работе. О гибели украинца сообщило издание Mukachevo.net 13 февраля.
К сожалению стало известно о том, что 26-летний Михаил погиб в бою 12 февраля 2023 года во время вражеского артиллерийского обстрела. У него остались родители и родственники. По информации Верховинского поселкового совета, он пошел в ряды Вооруженных сил 26 декабря 2021 года. Воевал на Донбассе в составе 2-ой горно-штурмовой роты, имел звание старшего сержанта.
"Помните, Герои не умирают! Они своими поступками побуждают нас двигаться дальше, шаг за шагом завоевывая победу. Таким примером для нас навеки останется Михаил", — говорится в сообщении.
Как Михаил Кознюк стал популярным
Старший пастух Михаил Козюк завоевал популярность после выпуска новостей, где он рассказал о своей работе. Для многих граждан страны о чем говорил парень было непонятно, но видео только за три дня после выпуска набрало почти 500 тысяч просмотров. После чего пастух стал своего рода мемом в сети.
Как написал в Facebook капеллан 8 отдельного горно-штурмового батальона, священник Иоанн Турчинский, за Украину погиб "самый мощный пастух".
Напомним, 10 февраля стало известно, что в бою под Соледаром погиб двоюродный брат украинской певицы Ирины Федишин 34-летний Роман Климкович. Артистка в соцсетях написала, что всегда будет гордиться подвигом своего брата, который отдал жизнь за свободу Украины.
Также мы писали, что 2 февраля в городе Свалява Закарпатской области простились с погибшим на фронте бывшим журналистом Фокуса Дмитрием Кудрявцевым. 30-летний боец погиб в бою 25 января, у него остались жена и бабушка.