"Герої не вмирають": на війні загинув найвідоміший вівчар в Україні (відео)

26-річний Михайло Кознюк загинув у бою 12 лютого 2023 року під час ворожого артилерійського обстрілу. Він захищав Україну в Донецькій області у складі 2-ої гірничо-штурмової роти та мав звання старшого сержанта.

Related video

У бою із російськими загарбниками загинув відомий вівчар із села Буковець Івано-Франківської області Михайло Кознюк. Українцям він запам'ятався роликом в YouTube із майже двомільйонним переглядом, де хлопець захоплююче розповів про свою роботу. Про загибель українця повідомило видання Mukachevo.net 13 лютого.

На жаль, стало відомо, що 26-річний Михайло загинув у бою 12 лютого 2023 року під час ворожого артилерійського обстрілу. У нього залишилися батьки та родичі. За інформацією Верховинської селищної ради, він пішов до лав Збройних сил 26 грудня 2021 року. Воював на Донбасі у складі 2-ої гірничо-штурмової роти, мав звання старшого сержанта.

[ + – ] Михайло Кознюк загинув 12 лютого на Донецькому напрямку

"Пам'ятайте, Герої не вмирають! Вони своїми вчинками спонукають нас рухатися далі, крок за кроком, завойовуючи перемогу. Таким прикладом для нас навіки залишиться Михайло", — йдеться у повідомленні.

Як Михайло Кознюк став популярним

Старший вівчар Михайло Козюк завоював популярність після випуску новин, де він розповів про свою роботу. Для багатьох громадян країни про що говорив хлопець було незрозуміло, але відео тільки за три дні після випуску набрало майже 500 тисяч переглядів. Після чого вівчар став своєрідним мемом у мережі.

Як написав у Facebook капелан 8 окремого гірничо-штурмового батальйону, священник Іоан Турчинський, за Україну загинув "найпотужніший вівчар".

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що у бою під Соледаром загинув двоюрідний брат української співачки Ірини Федишин 34-річний Роман Климкович. Артистка у соцмережах написала, що завжди пишатиметься подвигом свого брата, який віддав життя за свободу України.

Також ми писали, що 2 лютого у місті Свалява Закарпатської області попрощалися із загиблим на фронті колишнім журналістом Фокусу Дмитром Кудрявцевим. 30-річний боєць загинув у бою 25 січня, у нього залишилися дружина та бабуся.