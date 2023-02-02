Загинув у бою: у Сваляві попрощалися з колишнім журналістом Фокусу Дмитром Кудрявцевим

Життя 30-річного журналіста обірвалося під час бойового зіткнення з окупантом. Дмитро після початку великої війни вирушив служити стрільцем-санітаром. У нього залишилися дружина та бабуся.

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У четвер, 2 лютого, у місті Свалява Закарпатської області попрощалися із загиблим на фронті колишнім журналістом Фокусу Дмитром Кудрявцевим. Працюючи на момент російського вторгнення редактором стрічки новин на сайті "Факти ICTV", після початку великої війни він подався захищати Україну. Про це йдеться на сайті каналу.

За даними ЗМІ, Дмитро загинув під час бою 25 січня. Він, маючи медичну освіту, став стрільцем-санітаром 18-го окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Загинув Дмитро Кудрявцев: що про нього відомо

На момент загибелі йому було 30 років. Дмитро Кудрявцев розпочав свою журналістську кар'єру в 2015 році у виданні Фокус. Потім обіймав посади редактора сайту "Обозреватель" та головного редактора "Народної правди". Також писав статті на теми про Близький Схід та Ізраїль для порталів Сursor Info та MIGnews. З 2021 до лютого 2022 року працював на сайті "Факти ICTV", потім увійшов до лав Збройних сил України.

У Дмитра залишилися дружина Марія та бабуся.

У публікації йдеться, що охочі допомогти сім'ї загиблого захисника можна, переказавши кошти на карту 4149 6293 8494 1670. Нею володіє Бірчин Дмитро Миронович, який допомагає дружині загиблого з похованням.

Нагадаємо, раніше цього місяця в місті Летичів Хмельницької області пройшли похорони чемпіона України з десятиборства Володимира Андрощука.

Також ми писали про те, як 27 січня під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області загинув 24-річний капітан, командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко. Він намагався відвести повітряне судно від будинків.