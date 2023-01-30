Урятував людей і не зміг катапультуватися: під Краматорськом загинув 24-річний льотчик (фото)

Літак Данила Мурашка був підбитий ворожим винищувачем. Він до останнього намагався відвести машину, що падала, від житлових будинків.

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У п'ятницю, 27 січня, під час виконання бойового завдання в Краматорському районі Донецької області загинув 24-річний капітан, командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко. Про це сьогодні у Facebook повідомила пресслужба 299-ї бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

"30 січня ми провели в останній політ відданого сина України й одного з найкращих офіцерів нашої бригади, командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї майора Мурашка Данила Геннадійовича", — йдеться в повідомленні.

Під час виконання бойового вильоту літак Мурашка був підбитий винищувачем ворога. Вже падаючи, пілот до останнього намагався забрати свою машину від населеного пункту Шабельківка під Краматорськом. За цей час літак втратив висоту, тож льотчик уже не зміг катапультуватися.

Мурашко народився в місті Ніжин Чернігівської області. 2013 року вступив до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. З 2015 до 2020 року був курсантом Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Служив у військовій частині Миколаєва.

Із 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року Мурашко здійснив 141 бойовий виліт. Він зміг знищити близько 70 одиниць броньованої техніки противника, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, близько 600 військовослужбовців ЗС РФ.

За час виконання бойових вильотів неодноразово виводив авіаційну техніку з-під авіаційних і ракетних ударів окупантів.

Мурашка було нагороджено орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів. Посмертно удостоєний звання майора.

Командування військової частини, де служив льотчик, представило Мурашка до звання Герой України (посмертно).

Нагадаємо, 26 січня в боях під Вугледаром загинув білоруський доброволець Едуард Лобов. 34-річний військовослужбовець воював в Україні з 2015 року.