Спасал людей и не смог катапультироваться: под Краматорском погиб 24-летний летчик (фото)

Самолет Даниила Мурашко был подбит вражеским истребителем. Он до последнего пытался увести падающую машину от жилых домов.

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В пятницу, 27 января, во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области погиб 24-летний капитан, командир авиационного звена авиационной эскадрильи Даниил Мурашко. Об этом сегодня в Facebook сообщила пресс-служба 299-й бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

"30 января мы провели в последний полет преданного сына Украины и одного из лучших офицеров нашей бригады, командира авиационного звена авиационной эскадрильи майора Мурашко Даниила Геннадьевича", — говорится в сообщении.

Во время выполнения боевого вылета самолет Мурашко был подбит истребителем неприятеля. Уже падая, пилот до последнего пытался увести свою машину от населенного пункта Шабельковка под Краматорском. За это время самолет потерял высоту, так что летчик уже не смог катапультироваться.

Мурашко родился в городе Нежин Черниговской области. В 2013 году поступил в Черниговский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. С 2015 по 2020 годы был курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Служил в военной части Николаева.

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года Мурашко совершил 141 боевой вылет. Он смог уничтожить около 70 единиц бронированной техники противника, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 военнослужащих ВС РФ.

За время выполнения боевых вылетов не единожды выводил авиационную технику из-под авиационных и ракетных ударов оккупантов.

Мурашко был награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней. Посмертно удостоен звания майора.

Командование военной части, где служил летчик, представило Мурашко к присвоению звания Герой Украины (посмертно).

Напомним, 26 января в боях под Угледаром погиб белорусский доброволец Эдуард Лобов. 34-летний военнослужащий воевал в Украине с 2015 года.