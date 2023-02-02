"Запрошувати країну-терориста?": друзі загиблого спортсмена — про допуск РФ на Олімпіаду

На похороні чемпіона України з десятиборства 22-річного Володимира Андрощука родичі та друзі спортсмена говорили про те, що засмучені рішенням МОК дозволити росіянам і білорусам брати участь у наступній Олімпіаді.

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У місті Летичів Хмельницької області пройшли похорони чемпіона України з десятиборства Володимира Андрощука. Будучи спортсменом національного рівня, він міг уникнути поїздки на фронт, але все ж таки пішов добровольцем. Про це повідомляє Sky News.

Минулого тижня 22-річний спортсмен загинув у районі Бахмута, де російські окупанти останнім часом активізували наступ, намагаючись взяти місто в оточення.

На похороні родичі та друзі спортсмена говорили про те, що засмучені рішенням МОК дозволити росіянам і білорусам брати участь у наступній Олімпіаді під нейтральним прапором, тоді як їхній товариш уже не зможе поїхати на найпрестижніші змагання.

"Очевидно, що їх не має бути ні в спорті, ні на Олімпіаді 2024", — пояснив десятиборець Дмитро Корбенко.

Марія, 21-річна однокласниця загиблого, сказала, що він міг би виборювати медалі для України.

"На жаль, нічого цього не станеться. Як можна країну-терориста, яка губить мільйони життів, життя спортсменів, дітей, запрошувати будь-куди?" — поставила риторичне запитання дівчина.

Нагадаємо, що Олімпіаду 2024 року в Парижі можуть бойкотувати через участь у Іграх спортсменів із Росії та Білорусі. За словами голови НОК України Вадима Гутцайта, доки триває війна в Україні, росіян і білорусів не має бути на міжнародних змаганнях.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Олімпійського комітету Латвії Жоржс Тікмерс заявив, що на знак протесту Латвія на Олімпіаду не поїде.