"Приглашать страну-террориста?": друзья погибшего спортсмена — о допуске РФ на Олимпиаду

На похоронах чемпиона Украины по десятиборью 22-летнего Владимира Андрощука родственники и друзья спортсмена говорили о том, что расстроены решением МОК разрешить россиянам и белорусам участвовать в следующей Олимпиаде.

Related video

В городе Летичев Хмельницкой области прошли похороны чемпиона Украины по десятиборью Владимира Андрощука. Будучи спортсменом национального уровня он мог избежать поездки на фронт, но все же пошел добровольцем. Об этом сообщает Sky News.

На минувшей неделе 22-летний спортсмен погиб в районе Бахмута, где российские оккупанты в последнее время активизировали наступление, пытаясь взять город в окружение.

На похоронах родственники и друзья спортсмена говорили о том, что расстроены решением МОК разрешить россиянам и белорусам участвовать в следующей Олимпиаде под нейтральным флагом, тогда как их товарищ уже не сможет поехать на самые престижные соревнования.

"Очевидно, что их не должно быть ни в спорте, ни на Олимпиаде 2024", — пояснил десятиборец Дмитрий Корбенко.

Мария, 21-летняя одноклассница погибшего, сказала, что он мог бы бороться за медали для Украины.

"К сожалению ничего этого не произойдет. Как возможно страну-террориста, которая губит миллионы жизней, жизни спортсменов, детей, приглашать куда-либо?" — задалась риторическим вопросом девушка.

Напомним, что Олимпиаду 2024 года в Париже могут бойкотировать из-за участия в Играх спортсменов из России и Беларуси. По словам главы НОК Украины Вадима Гутцайта, пока продолжается война в Украине, россиян и белорусов не должно быть на международных соревнованиях.

Ранее Фокус сообщал, что президент Олимпийского комитета Латвии Жоржс Тикмерс заявил, что в знак протеста Латвия на Олимпиаду не поедет.