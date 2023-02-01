Олимпиаду 2024 в Париже могут бойкотировать из-за участия России и Беларуси, — СМИ

По словам главы НОК Украины Вадима Гутцайта, пока продолжается война в Украине, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях. А президент Олимпийского комитета Латвии Жоржс Тикмерс заявил, что сборная Латвии на Игры не поедет.

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Спустя несколько дней после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) позволил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх, представители других стран стали угрожать бойкотом ближайших Олимпийских игр, в том числе тем, которые запланированы на лето 2024 года в Париже. Об этом сообщает Newsweek.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт одним из первых высказался против допуска к соревнованиям российских или белорусских спортсменов даже под нейтральным флагом.

По словам министра, позиция Украины не изменилась: до тех пор, пока продолжается война в Украине, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях.

Во вторник, 31 января, президент Олимпийского комитета Латвии Жоржс Тикмерс заявил в интервью местным журналистам, что "латвийская сборная не поедет на эти Игры".

"Позиция Латвии такова: если бы эти игры состоялись сейчас, и в них участвовали бы спортсмены из России и Беларуси, думаю, что сборная Латвии на эти игры бы не поехала", — пояснил Тикмерс.

Он также добавил, что надеется, что война закончится, и Украина ее выиграет, тогда все будет совершенно иначе и латвийские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде.

Тикмерс напомнил, что в отношении российских спортсменов, ко всему прочему, продолжают действовать санкции за допинг, и на фоне развязанной Россией войны в Украине это должно послужить причиной бойкота другими странами соревнований, в которых участвуют российские или белорусские спортсмены.

Накануне, 31 января, в МОК заявили, что любые призывы к санкциям против России или Беларуси обсуждаться не будут.

"Санкции против российских и белорусских государств и правительств не обсуждаются", что было согласовано на недавнем саммите МОК 9 декабря 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, что в МОК отмахнулись от критики из-за допуска россиян к Олимпиаде. Заявления представителей Украины назвали клеветническими.