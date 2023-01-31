Олимпийские игры 2024: первая страна Европы отказалась выступать вместе с россиянами и белорусами

В Латвии собираются обратиться к международным спортивным федерациям, чтобы добиться отстранения спортсменов из РФ и Беларуси от участия в Олимпийских играх.

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Латвия отказывается от участия в Олимпийских играх вместе с Беларусью и Россией. Об этом заявил президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Жорж Тикмер, пишет Delfi.

По словам Тикмера, позиция Латвии заключается в том, что если бы Олимпийские игры проходили бы сейчас, то латвийские спортсмены отказали бы от соревнований, так как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил белорусам и россиянам принимать участие.

"Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх", — сказал Тикмер.

Издание пишет, что ЛОК собирается предложить спортивным федерациям Латвии обратиться к международному сообществу с призывом не допускать россиян и белорусов к участию в квалификационных соревнованиях Олимпиады.

Однако, как пишут журналисты, у МОК другое мнение. Там считают, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут соревноваться, а каким этого делать нельзя. Во время консультаций члены комитета пришли к выводу, что ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в Олимпийских играх, основываясь на его гражданской принадлежности.

Правда, как сообщается, в МОК предложили, что белорусы и россияне могли бы выступать под нейтральным флагом и не представлять федерации своих стран. Именно так происходит во многих профессиональных спортивных лигах в Европе, Соединенных Штатах и Канаде.

Кроме того, спортсмены могут участвовать, если полностью соблюдают Олимпийскую хартию. В первую очередь это касается осуждения или хотя бы не поддержки войны России против Украины. Также речь идет о соответствии Всемирному антидопинговому кодексу и другим антидопинговым правилам.

Сообщается, что если спортсмены не будут соблюдать эти условия, то международные федерации и организаторы соревнований могут отстранить из от участия.

Ранее Фокус писал, что в МОК отвергли критику о допуске россиян к Олимпиаде. По словам главы ОП Михаила Подоляка, участие российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде является "рекламой геноцида" и поощрением дальнейших преступлений со стороны РФ.

Еще напомним, что министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с другими партнерами будет добиваться, чтобы России и Беларуси запретили принимать участие в Олимпийских играх 2024 года. Так, коалиция из 40 стран готова выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета (МОК).