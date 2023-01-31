"Клеветнические заявления": в МОК отвергли критику о допуске россиян к Олимпиаде

По словам главы ОП Михаила Подоляка, участие российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде является "рекламой геноцида" и поощрением дальнейших преступлений со стороны РФ.

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Международный олимпийский комитет отверг критику украинских официальных лиц касательно своей позиции о допущении спортсменов из Российской Федерации к участию в Олимпиаде-2024. Об этом пишет Reuters.

В понедельник, 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к председателю МОК Томасу Баху и назвал организацию "промоутером войны" за лояльное отношение к присутствию российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде.

"МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что RU-деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Не так ли, господин Бах", — сказал Подоляк.

В свою очередь в Международном олимпийском комитете охарактеризовали упомянутые заявления как "клеветнические".

"Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения", — цитируют представителей организации журналисты.

Напомним, что 25 января Томас Бах предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024 в Париже даже в случае продолжения войны в Украине.

Фокус также писал о том, что 27 января на призыв председателя МОК отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что во время войны не может идти речи о нейтральности. Украинский лидер также добавил, что любое нейтральное знамя российских спортсменов "запятнано кровью".

Еще мы писали о том, что 30 января министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о намерении добиться запрета на участие России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года. Коалиция из 40 стран готова выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета