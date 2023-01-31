"Наклепні заяви": у МОК відкинули критику щодо допуску росіян до Олімпіади

За словами голови ОП Михайла Подоляка, участь російських спортсменів у майбутній Олімпіаді є "рекламою геноциду" та заохоченням подальших злочинів з боку РФ.

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Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських офіційних осіб щодо своєї позиції про допущення спортсменів із Російської Федерації до участі в Олімпіаді-2024. Про це пише Reuters.

У понеділок, 30 січня, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до голови МОК Томаса Баха і назвав організацію "промоутером війни" за лояльне ставлення до присутності російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді.

"МОК із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства. Очевидно, що RU-гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров'ю. Чи не так, пан Бах", — сказав Подоляк.

Своєю чергою у Міжнародному олімпійському комітеті схарактеризували згадані заяви як "наклепницькі".

"Вони не можуть бути основою для будь-якого конструктивного обговорення", — цитують представників організації журналісти.

Нагадаємо, що 25 січня Томас Бах запропонував допустити спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади-2024 у Парижі навіть у разі продовження війни в Україні.

Фокус також писав про те, що 27 січня на заклик голови МОК відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що під час війни не може йтися про нейтральність. Український лідер також додав, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів "заплямований кров'ю".

Ще ми писали про те, що 30 січня міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив про намір домогтися заборони на участь Росії та Білорусі в Олімпійських іграх 2024 року. Коаліція із 40 країн готова висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету