"Запрошую до Бахмута": Зеленський розкритикував МОК за позицію щодо росіян (відео)

За словами українського президента, глава МОК так і не зміг пояснити, як він збирається захищати спорт від "пропаганди війни", дозволивши спортсменам із РФ та Білорусі брати участь у змаганнях.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклик голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха щодо припущення російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у Парижі. Український лідер заявив, що під час війни не може йтися про нейтральність.

Зеленський зазначив, що диктатори нерідко намагаються використовувати спорт у просуванні своїх ідеологій і додав, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів "заплямований кров'ю".

[ + – ] Зеленський звернувся до Томаса Баха

Президент також висловив розчарування позицією глави МОК, зазначивши, що так і не почув від нього, як можна захистити спорт від "пропаганди війни", якщо до олімпійських змагань буде допущено представників Росії.

"Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях", — сказав Зеленський.

Український лідер також згадав про те, що розпочата Російською Федерацією війна проти України забрала життя сотень українців та українок, які могли б зробити свій внесок у світовий спорт.

"Запрошую пана Баха до Бахмута, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", — підсумував Володимир Зеленський.

Позиція МОК щодо спортсменів із РФ

У листопаді минулого року голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав лідерів країн "Великої двадцятки" переглянути рішення щодо усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. Бах заявив, що спорт не повинен перетворюватися на політичний інструмент і закликав глав G20 до "політичного нейтралітету" з цього питання.

"На відміну від занадто великої кількості інших воєн та конфліктів у нашому світі, щодо цієї війни деякі уряди почали вирішувати, які спортсмени будуть допущені до участі у міжнародних спортивних змаганнях — а які ні", — сказав голова МОК.

25 січня Томас Бах запропонував допустити спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади-2024 у Парижі навіть у разі продовження війни в Україні.

В Олімпійському комітеті США заявили, що російські та білоруські спортсмени можуть бути допущені до майбутніх Олімпійських ігор, проте без використання прапорів та іншої символіки своїх країн.

Реакція України на заяву Олімпійського комітету

Президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо Міжнародний олімпійський комітет все ж таки допустить російських і білоруських спортсменів до змагань. Про це Гутцайт написав 26 січня на своїй сторінці у Facebook.

"Для всієї української спортивної спільноти це принципове питання! У цьому нас підтримує і президент нашої держави, і все суспільство", — заявив глава НОК України.

Раніше Фокус також писав про те, що на чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні один із проросійських уболівальників з'явився у футболці із символом "Z" на арену, а інші фанати принесли заборонені на заході російські прапори, на одному з них було зображено Володимира Путіна.