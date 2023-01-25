В Австралії на матч серба та росіянина прийшли "Z-фанати" з прапорами РФ та фото Путіна (відео)

На тенісний турнір прийшов сербський уболівальник у футболці із "Z-символікою", а частина вболівальників скандувала "Сербія, Росія, Сербія, Росія", розмахуючи прапорами РФ та Сербії.

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У Мельбурні проросійські вболівальники знову виступили на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Один із демонстрантів прийшов у футболці із символом війни проти України "Z" на арену, а інші фанати принесли заборонені на заході російські прапори, на одному з них було зображено Володимира Путіна. Про це пише видання The Telegraph.

Повідомляється, що частина вболівальників скандувала "Сербія, Росія, Сербія, Росія", розмахуючи прапорами двох держав. Водночас зображення обличчя Путіна на російському прапорі було підняте одним з уболівальників після святкування перемоги сербського тенісиста Новака Джоковича над росіянином Андрієм Рубльовим.

Крім того, під час матчу один із членів групи підтримки сербів на стадіоні зняв свою білу футболку з ім'ям Джоковича, щоб показати чорну футболку з емблемою "Z". Також відомо, що сербський спортсмен дав автограф цьому чоловікові.

Як відреагували у Службі безпеки чемпіонату?

Служба безпеки спортивного заходу не одразу відреагувала на таку поведінку вболівальників, хоча прапори РФ та Білорусі офіційно заборонені на турнірі. У своїй заяві представники чемпіонату сказали, що чотири особи в натовпі, які залишали стадіон, демонстрували "неналежні прапори та символи", а також погрожували охороні.

"Поліція втрутилася і продовжує їх допитувати. Комфорт і безпека кожного — наш пріоритет, і ми тісно співпрацюємо з органами безпеки та владою", — йдеться у повідомленні.

У мережі впізнали особу "Z-фаната"

Користувачі Twitter з'ясували, що чоловік у футболці із символікою "Z" — серб Зоран Павлович, який у 1970-х мігрував у США. Він є музикантом, а також великим фанатом Новака Джоковича та ходить на більшість матчів за його участю.

Нагадаємо, 17 січня на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу заборонили прапори Росії та Білорусі.

За день до цього деякі вболівальники на трибунах демонстрували російський прапор під час матчу між українкою Катериною Бейндл і росіянкою Каміллою Рахімовою.