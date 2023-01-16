В Австралії на матч українки з тенісу прийшли фанати з прапорами РФ і портретами Путіна (фото)

Посол України в Австралії відреагував на інцидент, закликавши спортивну федерацію тенісу Австралії застосувати політику нейтрального прапора.

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На матч із тенісу першого кола чемпіонату Australian Open, у якому грали українка Катерина Байндль і росіянка Камілла Рахімова, прийшли вболівальники з російськими прапорами та портретами президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомили в Ukrainian Tennis у Twitter.

Уболівальники, які прийшли підтримати росіянку, принесли із собою прапори країни-агресора, на що вже відреагував посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

Він написав у Twitter, що засуджує публічну демонстрацію прапора РФ, а також закликав Tennis Australia негайно застосувати свою політику "нейтрального прапора".

[ + – ] Матч із тенісу Фото: Скриншот

Зазначимо, що раніше Tennis Australia дозволив Білорусі та Росії брати участь у турнірі лише з нейтральною символікою. Про це повідомив керівник Федерації тенісу Австралії Крейг Тайлі.

"Російські та білоруські гравці будуть допущені до участі в Australian Open, але тільки без прапора та гімну", — заявив він.

Щодо самого матчу, то він завершився перемогою української спортсменки. Так, Катерина змогла переграти росіянку за три сети — 5:7, 7:6, 1:6.

[ + – ] Результати матчу Фото: Скриншот

Що таке Australian Open

Відкритий чемпіонат Австралії — це щорічний професійний тенісний турнір, що проводиться у Мельбурні. Матчі основних сіток Відкритого чемпіонату Австралії 2023 року проходять із 16 по 29 січня.

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