В Австралии на матч украинки по теннису пришли фанаты с флагами РФ и портретами Путина (фото)

Посол Украины в Австралии отреагировал на инцидент, призвав спортивную федерацию тенниса Австралии применить политику нейтрального флага.

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На матч по теннису первого круга чемпионата Australian Open, в котором играли украинка Екатерина Байндль и россиянка Камилла Рахимова, пришли болельщики с российскими флагами и портретами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили "Ukrainian Tennis" в Twitter.

Так, болельщики, которые пришли поддержать россиянку, принесли с собой флаги страны-агрессора, на что уже отреагировал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

Он написал в Twitter, что осуждает публичную демонстрацию флага РФ, а также призвал Tennis Australia немедленно применить свою политику "нейтрального флага".

[ + – ] Матч по теннису Фото: Скриншот

Отметим, что ранее Tennis Australia позволил Беларуси и России принимать участие в турнире лишь при нейтральной символике. Об этом тогда сообщил руководитель Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли.

"Российские и белорусские игроки будут допущены к участию в Australian Open, но только без флага и гимна", — заявил он.

Что касается самого матча, то он завершился победой украинской спортсменки. Так, Екатерина смогла переиграть россиянку за три сета – 5:7, 7:6, 1:6.

[ + – ] Результаты матча Фото: Скриншот

Что такое Australian Open

Открытый чемпионат Австралии — это ежегодный профессиональный теннисный турнир, который проводится в Мельбурне. Матчи основных сеток Открытого чемпионата Австралии 2023 проходят с 16 по 29 января.

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