"Враг, который хочет убить всех людей в мире": Усик обратился к россиянам (видео)

Усик сослался на заявления российских депутатов и военачальников, которые часто угрожают другим странам на российском ТВ. Он также сравнил военную агрессию против Украины с вводом войск в Прагу 1968 года и Войной в Грузии в 2008-м.

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Александр Усик, украинский боксер в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, действующий чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF, IBO заявил, что остается верным украинской православной церкви и настоятелю митрополиту Онуфрию (УПЦ МП), однако хочет, чтобы церковь очистилась от негодяев. Об этом сообщается в Instagram Усика.

По словам боксера, речь идет не о священниках, а тех, кто приехал по поручению Российской Федерации, врага Украины.

Спортсмен устроил стрим в соцсети и ответил на некоторые вопросы.

"Буду говорить на другом языке, чтобы больше людей понимало и чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да-да, я оскорбляю тех, кого не уважаю", — заявил Усик.

[ + – ] Александр Усик — о россиянах

"Да, вы хорошо меня слышите, это враг, который хочет убить всех людей в мире", — заявил Усик и в подтверждение своих слов сослался на заявления российских депутатов и военачальников, которые часто угрожают другим странам на российском ТВ.

"Посмотрите, если на их каналах говорят: "Мы ударим по Франции, мы ударим по Польше, мы ударим по Британии"", — сказал Усик.

Боксер сравнил военную агрессию 24 февраля со вводом войск в Прагу 1968 года и Войной в Грузии 2008 года.

"Вы везде приезжаете с защитой, только вы русских не защищаете в самой России. Вы — третий рейх во всем его проявлении. То, что не сделал Гитлер, делает ваш президент", — сказал он.

Он также напомнил о несоблюдении РФ обязательств по Будапештскому меморандуму.

"Кто обещание давал, когда отдавали ядерное оружие? Не выполнили обещание… как с вами можно какие-то диалоги вести, если вы балаболы, если вы обманщики. Вы конкретные брехуны, вы всему миру врете и своему народу в первую очередь врете. И вы все живете в этой лжи. Вот вам нравится жить в этой лжи, вы и живите. Мы не хотим", — пояснил спортсмен.

Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко попал в список предателей государства, по версии движения ЧЕСНО. Инициативная группа сообщила, что Ломаченко опубликовал в Instagram видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина. В обращении духовного лица говорилось о том, что Украина начала войну против Бога и церкви.

Ранее Фокус сообщал о планах Александра Усика съездить в Крым после деоккупации. Боксер предложил поехать на полуостров на своем шестиколесном внедорожнике Mercedes G63 AMG.