Украинский боксер Василий Ломаченко попал в список предателей государства, — ЧЕСНО

Движение ЧЕСНО пишет, что Ломаченко попал в список из-за того, что опубликовал у себя в Instagram видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина, в котором тот заявил, что украинское государство начало войну против бога и церкви.

Related video

Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов по боксу Василий Ломаченко попал в список предателей государства. Об этом написали на сайте движения "ЧЕСНО".

Сообщается, что на своей странице в социальной сети Instagram Ломаченко опубликовал видео проповеди митрополита Лонгина, настоятеля Свято-Вознесенского Банченского монастыря и архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В сообщении говорится, что во время своей проповеди Лонгин заявил о том, что украинское государство якобы начало войну против Бога и Церкви. Очевидно, что речь шла об обысках СБУ в помещениях УПЦ МП.

В подписи к видео Ломаченко призвал подписчиков показать, насколько они верны Богу и "Матери церкви", доказать, что они православные.

[ + – ] Пост Ломаченко, Скриншот Фото: Рух ЧЕСНО

"ЧЕСНО" также пишет, что ранее боксер поздравлял подписчиков с Днем Вооруженных сил Украины, а также сам присоединялся к территориальной обороне Белгорода-Днестровского в начале полномасштабной российско-украинской войны.

Как заявила глава движения Вита Думанская, публичность налагает определенную ответственность и на спортсменов. По ее мнению, Ломаченко распространяет нарративы российской пропаганды.

"Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом", — заявила она.

Васлий Ломаченко

Василий Ломаченко — это украинский боксер, двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины. Установил рекорд, завоевав титул чемпиона мира в третьей весовой категории за минимальное количество проведенных поединков (в 12-ом бою).

Движение ЧЕСНО

Гражданское движение, которое было основано активистами. С 2020 году существует как самостоятельная общественная организация.

Ранее Фокус писал, что белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о запретах для РФ и РБ. По словам пятой ракетки мира Арины Соболенко, от спортсменов требуют делать громкие заявления о войне. Но запрет на участие россиян и белорусов ничего не изменил — война продолжается.

Также напомним, что у РФ забрали право проводить чемпионаты Европы по конькобежному спорту. Международный союз конькобежцев из-за войны в Украине решил отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России.