У РФ забрали право проводить чемпионаты Европы по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев из-за войны в Украине решил отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России.

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Российская Федерация лишилась права проводить чемпионаты Европы по конькобежному спорту и шорт-треку. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Известно, что такие санкционные меры Союз принял в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

"По подтверждению Конгрессом ISU 2022 года сохранения действия положений Коммюнике ISU №2469 и длительной войны в Украине Совет ISU решил немедленно отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России", — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

В подтверждение безвозвратности такого решения Международный союз конькобежцев отметил рассмотрение новых заявок стран на проведение чемпионатов по конькобежному спорту и шорт-треку.

Заметим, что Россия получила право на проведение двух вышеупомянутых турниров в июне 2021 года. Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях должен был пройти в подмосковной Коломне 5–7 января 2024 года. В свою очередь, чемпионат Европы по шорт-треку планировалось провести 12–14 января того же года в Сочи.

Напомним, в сентябре стало известно, что сборная РФ по футболу не будет участвовать в чемпионате Европы в 2024 году. По словам президента УАФ Андрея Павленко, россиян не допустили к жеребьевке отборочного тура.

Фокус также писал, что в самой России чемпионат по картингу перенесли из Крыма в Чечню ради безопасности участвующего в них внука Владимира Путина. Такое решение было принято после серии взрывов на военном аэродроме "Саки", которые прогремели в начале сентября.