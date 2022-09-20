Евро-2024 без страны-агрессора: сборная РФ по футболу не будет участвовать в чемпионате Европы

По словам президента УАФ Андрея Павленко, россиян не допустили к жеребьевке отборочного тура, поэтому в ближайшее время международные футбольные соревнования им не светят.

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Сборная России по футболу не будет принимать участия в чемпионате Европы 2024 года,поскольку она не была допущена к жеребьевке отборочного тура и поэтому пропустит континентальное первенство. Об этом в Facebook заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

"Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!" — написал он в своем посте.

При этом Павленко упомянул ситуацию вокруг тренера сборной Украины Александра Петракова, которого российский футбольный союз обвинил в дискриминации россиян и нарушении политического нейтралитета, в связи с призывами запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях. По словам Павленко, УЕФА уже рассмотрела жалобу и приняло решение оштрафовать Петракова.

"Истерика России по поводу главного тренера сборной Украины Александра Петракова не стоит малейшего внимания, потому что их нелогичную жалобу давно рассмотрел УЕФА. Конечно, решения об отстранении не было и быть не могло. Было вынесено предупреждение и небольшой штраф, который УАФ имеет честь заплатить.

Ранее сообщалось, что российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова и обвинил его в разжигании ненависти на национальной основе и использование футбола для утверждения политических взглядов. В качестве доказательства вины Петракова привели комментарии, которые главный тренер сборной Украины давал изданиям — итальянской Corriere dello Sport и российской Sport Express.

В конце марта Петраков в интервью телеканалу "Футбол 1" заявил, что для него теперь нет такой страны как Россия. Также он отметил, что в этой стране у него нет и друзей.