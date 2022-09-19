РФ требует отстранить тренера сборной Украины по футболу из-за "дискриминации россиян", — СМИ

В обращении, которое было отправлено инспекторам УЕФА, российские чиновники процитировали слова Александра Петракова о его желании вступить в ряды теробороны.

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Российский футбольный союз требует от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова из-за его высказываний о вторжении ВС РФ. Об этом пишет британское издание The Guardian.

По данным журналистов, РФС адресовал письмо инспекторам УЕФА по этике и дисциплине, в котором потребовал отстранить главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

В обращении процитировали некоторые заявления украинского специалиста, в которых, по мнению российских чиновников, он не придерживается политческого нейтралитета и осуществляет "дискриминацию россиян". По данным The Guardian, замглавы РФС Денис Рогачев в качестве "доказательства вины" Александра Петракова привел комментарии, которые главный тренер сборной Украины по футболу давал итальянским СМИ.

"Моя семья посоветовала мне уехать в западные области Украины, но я отказался. Я сказал: "Я из Киева, я не могу уехать". Люди должны защищаться, а я не могу бежать. Я думал, если они придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что это нормально. Я думаю, что смогу убить двух или трех врагов", — рассказывал Петраков в интервью The Guardian, которое датируется 1 апреля.

В общении с британскими журналистами специалист также посетовал, что в начале вторжения у него было желание вступить в ряды территориальной обороны, однако из-за возраста ему отказали.

РФС, цитируя заявления Александра Петракова, утверждает, что украинский тренер нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, которые запрещают "любую дискриминацию в отношении страны" и направленные на продвижение футбола "в духе мира".

"Заявления главного тренера cборной Украины Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами — Россией и Украиной — и представляют собой политическое послание, которое явно нарушает фундаментальный принцип политического нейтралитета. Более того, поведение главного тренера может быть расценено как вовлечение в пропаганду публичной ненависти на национальной основе", — написал замглавы РФС Денис Рогачев в обращении к УЕФА, в котором нет ни одного упоминания о вторжении ВС РФ в Украину.

На момент публикации материала на официальном сайте Российского футбольного союза не публиковалась информация о том, что РФ требует дискалифицировать украинского специалиста Александра Петракова.

Стоит отметить, что в марте Александр Петраков, комментируя вторжение ВС РФ, заявил, что для него больше не существует такой страны, как Россия.

Также сообщалось, что Александр Петраков попал в скандал после слов о непопадании в заявку на игру с Шотландией трех футболистов.