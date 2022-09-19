РФ вимагає усунути тренера збірної України з футболу через "дискримінацію росіян", — ЗМІ

У зверненні, надісланому інспекторам УЄФА, російські чиновники процитували слова Олександра Петракова про його бажання вступити до лав тероборони.

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Російський футбольний союз вимагає від УЄФА дискваліфікувати головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова через його висловлювання про вторгнення ЗС РФ. Про це пише британське видання The Guardian.

За даними журналістів, РФС адресував листа інспекторам УЄФА з етики та дисципліни, в якому вимагав усунути головного тренера збірної України Олександра Петракова.

У зверненні процитували деякі заяви українського фахівця, в яких, на думку російських чиновників, він не дотримується політичного нейтралітету та здійснює "дискримінацію росіян". За даними The Guardian, заступник голови РФС Денис Рогачов як "доказ провини" Олександра Петракова навів коментарі, які головний тренер збірної України з футболу давав італійським ЗМІ.

"Моя сім'я порадила мені виїхати в західні області України, але я відмовився. Я сказав: "Я з Києва, я не можу виїхати". Люди повинні захищатися, а я не можу тікати. Я думав, якщо вони прийдуть до Києва, я візьму в руки зброю і захищатиму своє місто. Мені 64 роки, але я відчував, що це нормально. Я думаю, що зможу вбити двох чи трьох ворогів", — розповідав Петраков в інтерв'ю The Guardian, яке датується 1 квітня.

У спілкуванні з британськими журналістами фахівець також нарік, що на початку вторгнення у нього було бажання вступити до лав територіальної оборони, проте через вік йому відмовили.

РФС, цитуючи заяви Олександра Петракова, стверджує, що український тренер порушує кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють "будь-яку дискримінацію щодо країни" і спрямовані на просування футболу "у дусі миру".

"Заяви головного тренера збірної України Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами — Росією та Україною — і є політичним посланням, яке явно порушує фундаментальний принцип політичного нейтралітету. Щобільше, поведінка головного тренера може бути розцінена як залучення до пропаганди публічної ненависті на національній основі", — написав заступник голови РФС Денис Рогачов у зверненні до УЄФА, в якому немає жодної згадки про вторгнення ЗС РФ в Україну.

На момент публікації матеріалу на офіційному сайті Російського футбольного союзу не публікувалася інформація про те, що РФ вимагає дискваліфікувати українського фахівця Олександра Петракова.

Варто зазначити, що у березні Олександр Петраков, коментуючи вторгнення ЗС РФ, заявив, що для нього більше не існує такої країни, як Росія.

Також повідомлялося, що Олександр Петраков потрапив у скандал після слів про непопадання у заявку на гру із Шотландією трьох футболістів.