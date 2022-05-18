"Нехай їдуть до дружин працювати в ліжку": Петраков про трьох футболістів збірної України (відео)

Головний тренер збірної України своєрідно відреагував на питання про відрахування із заявки команди Артема Бесєдіна, Дениса Гармаша та Віталія Буяльського.

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Збірна України з футболу провела черговий контрольний матч у межах підготовки до гри плей-оф кваліфікації чемпіонату світу проти збірної Шотландії, що відбудеться 1 червня у Глазго.

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Головна команда країни грала проти хорватського клубу "Рієка". Матч завершився внічию з рахунком 1:1. Але набагато цікавішими були висловлювання головного тренера національної збірної Олександра Петракова. Коментуючи відчеплення від заявки трьох футболістів "Динамо", головний тренер збірної України не стримався різких аналогій.

"А що — це катастрофа? ЗМІ обговорювати починають: не буде Гармаша, не буде Буяльського, не буде Бесєдіна. Не розумію, дивні питання. Я головний тренер, у мене є штаб, ми рішення ухвалюємо. Незабаром дізнаєтесь про ситуацію за заявкою. Працювати їм доведеться в ліжку зараз, вони до дружин їдуть. Даю їм два дні відпочинку, нехай до дружин їдуть у ліжку працювати", — розповів Петраков.

[ + – ] Пресконференція Олександра Петракова після матчу "Рієка" — збірна України

Головний тренер збірної України не заперечив, що його підопічні зіграють ще один матч проти команди Демократичної Республіки Конго. Ця зустріч запланована 26 травня, проте, за словами Петракова, ймовірність її проведення дорівнює 90%.

Нагадаємо, що в разі перемоги над Шотландією збірна України вийде у фінал кваліфікації на ЧС-2022, у якому зіграє проти збірної Уельсу. Цей матч має відбутися 4 червня 2022 року. Крім цього, у червні збірна України з футболу має зіграти три матчі у Лізі Націй УЄФА.

Фокус розповідав, що збірна України зіграє домашні матчі Ліги Націй у Польщі. Номінально домашні матчі проти Ірландії та Вірменії українська збірна проведе у сусідній країні через військову агресію Росії.

Також ми повідомляли про скандал між УАФ та "Динамо" (Київ): керівництво київського клубу відмовлялося відпускати футболістів у розташування національної команди.