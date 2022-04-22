Збірна України зіграє домашні матчі Ліги Націй у Польщі

Номінально домашні матчі проти Ірландії та Вірменії українська збірна проведе в сусідній країні через військову агресію Росії.

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Визначилося місце проведення домашніх матчів збірної України з футболу в Лізі Націй УЄФА. Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, домашні матчі проти команд Ірландії та Вірменії українська команда проведе в Польщі.

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Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, що з ініціативою перенесення цих матчів у Польщу виступив президент УАФ Андрій Павелко. Але це рішення не є остаточним, оскільки, якщо війна в Україні завершиться до червня, матчі можуть бути зіграні на території нашої країни.

"Павелко розмовляв із головою Польської футбольної спілки. Я погодився. Польща для мене фартова! У 2019 ми там грали в Лодзі у фіналі молодіжного чемпіонату світу. Можна навіть зіграти на тих же стадіонах від 15 до 18 тисяч місць. Вони невеликі, і українці прийдуть за нас повболівати", — сказав Олександр Петраков.

Також Петраков розповів про скандал із футболістами київського "Динамо", яких клуб відмовився відпускати в розпорядження національної збірної 29 квітня. За словами тренера, йому зателефонував Мірча Луческу та попросив дозволити футболістам зіграти в товариському матчі проти "Базеля" 4 травня, після чого гравці вирушать до національної збірної.

Окрім цього, збірна України може зіграти контрольний матч 26 травня, проте наразі УАФ перебуває в пошуку спаринг-партнера.

Нагадаємо, що збірна України з футболу продовжує боротися за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, що відбудеться в листопаді-грудні в Катарі. Щоб потрапити у фінальну частину, команді Олександра Петракова необхідно обіграти збірну Шотландії 1 червня, а потім перемогти команду Вельсу. У разі виходу на ЧС-2022 українські футболісти потраплять у групу до команд Англії, Ірану та США.