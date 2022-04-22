Сборная Украины сыграет домашние матчи Лиги Наций в Польше

Номинально домашние матчи против Ирландии и Армении украинская сборная проведет в соседней стране из-за военной агрессии России.

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Определилось место проведения домашних матчей сборной Украины по футболу в Лиге Наций УЕФА. Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, домашние матчи против команд Ирландии и Армении украинская команда проведет в Польше.

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что с инициативой переноса этих матчей в Польшу выступил президент УАФ Андрей Павелко. Но это решение не является окончательным, поскольку, в случае, если война в Украине завершится до июня, матчи могут быть сыграны на территории нашей страны.

"Павелко разговаривал с главой Польского футбольного союза. Я согласился. Польша для меня фартовая! В 2019 мы там играли в Лодзи в финале молодежного чемпионата мира. Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15 до 18 тысяч мест. Они небольшие, и украинцы придут за нас поболеть", — сказал Александр Петраков.

Также Петраков рассказал о скандале с футболистами киевского "Динамо", которых клуб отказался отпускать в расположение национальной сборной 29 апреля. По словам тренера, ему позвонил Мирча Луческу и попросил позволить футболистам сыграть в товарищеском матче против "Базеля" 4 мая, после чего игроки отправятся в национальную сборную.

Кроме этого, сборная Украины может сыграть контрольный матч 26 мая, однако на данный момент, УАФ находится в поиске спарринг-партнера.

Напомним, что сборная Украины по футболу продолжает бороться за право сыграть на чемпионате мира-2022, который состоится в ноябре-декабре в Катаре. Для того, чтобы попасть в финальную часть, команде Александра Петракова необходимо обыграть сборную Шотландии 1 июня, а затем победить команду Уэльса. В случае выхода на ЧМ-2022, украинские футболисты попадут в группу к командам Англии, Ирана и США.