Сборная Украины узнала соперника по квалификации ЧМ-2022

Матчи полуфинала плей-офф квалификации состоятся 24-25 марта, а финал отбора — 28-29 марта.

В Цюрихе завершилась жеребьевка плей-офф раунда квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Сборная Украины получила имя своего соперника: команда Александра Петракова сыграет против сборной Шотландии.

Победитель этой пары сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия.

Последний этап квалификации будет разделен на две части по одной игре в каждой: матчи полуфинала плей-офф квалификации состоятся 24-25 марта, а финал отбора — 28-29 марта. По итогам этих матчей определятся еще три команды от Европы, которые сыграют на Мундиале в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Украина — Шотландия: как играли?

В своей истории сборные Украины и Шотландии встречались только дважды: их пути пересеклись в отборочном цикле на Евро-2008. На "Хэмпден Парк" в Глазго победу праздновали хозяева — 3:1. А в Киеве, на НСК "Олимпийский", сильнее была команда Олега Блохина — 2:0. Победные голы тогда забили Александр Кучер и Андрей Шевченко.

На Евро-2020 сборная Шотландии не прошла стадию группового этапа: британцы проиграли Чехии (0:2), сыграли вничью с Англией (0:0) и проиграли Хорватии (1:3).

Отметим, что украинская команда при посеве была в козине несеяных команд. Таким образом, потенциальными соперниками желто-синих могли стать Португалия, Италия, Швеция, Шотландия или Уэльс. Сборная России также была в корзине сеяных, но УЕФА разводит национальные команды и клубы из Украины и России в международных соревнованиях.

Напомним, что сборная Украины получила право сыграть в плей-офф квалификации в последнем туре группового этапа: национальная команда в гостях одержала победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0 и заняла второе место в группе.