Збірна України дізналася про суперника з кваліфікації ЧС-2022

Матчі пів фіналу плей-оф кваліфікації відбудуться 24-25 березня, а фінал відбору – 28-29 березня.

У Цюріху завершилося жеребкування плей-оф раунду кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2022 року.

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Збірна України здобула ім'я свого суперника: команда Олександра Петракова зіграє проти збірної Шотландії.

Переможець цієї пари зіграє проти переможця пари Вельс – Австрія.

Останній етап кваліфікації буде поділено на дві частини по одній грі в кожній: матчі пів фіналу плей-оф кваліфікації відбудуться 24-25 березня, а фінал відбору – 28-29 березня. За підсумками цих матчів визначаться ще три команди від Європи, які зіграють на Мундіалі в Катарі у листопаді-грудні 2022 року.

Україна — Шотландія: як грали?

У своїй історії збірні України та Шотландії зустрічалися лише двічі: їхні шляхи перетнулися у відбірному циклі на Євро-2008. На "Гемпден Парк" у Глазго перемогу святкували господарі — 3:1. А в Києві, на НСК "Олімпійський", сильнішою була команда Олега Блохіна — 2:0. Переможні голи тоді забили Олександр Кучер і Андрій Шевченко.

На Євро-2020 збірна Шотландії не пройшла стадію групового етапу: британці програли Чехії (0:2), зіграли внічию з Англією (0:0) та програли Хорватії (1:3).

Зазначимо, що українська команда при сівбі була в корзині несіяних команд. Таким чином, потенційними суперниками жовто-синіх могли стати Португалія, Італія, Швеція, Шотландія чи Вельс. Збірна Росії також була в кошику сіяних, але УЄФА розводить національні команди та клуби з України та Росії в міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, що збірна України здобула право зіграти в плей-офф кваліфікації в останньому турі групового етапу: національна команда в гостях здобула перемогу над Боснією та Герцеговиною з рахунком 2:0 і посіла друге місце в групі.