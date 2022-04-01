Сборная Украины узнала потенциальных соперников на ЧМ-2022

Для попадания на мундиаль в Катаре сборной Украины нужно обыграть Шотландию и Уэльс в плей-офф.

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В Дохе состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу-2022 года, по итогам которой определились все группы на стадии группового этапа.

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Сборная Украины по футболу может попасть в квартет под буквой В и сыграть против сборных Англии, Ирана и США. Для того, чтобы стать четвертым участником этой группы, украинской сборной предстоит пройти два этапа в плей-офф квалификации: обыграть сборную Шотландии, а затем — сборную Уэльса. Эти матчи состоятся в июне.

К слову, украинские футболисты не так давно противостояли англичанам: именно родоначальникам футбола сборная Украины уступила в 1/4 финала Евро-2020.

Отметим, что сборная Украины заняла второе место в отборочной группе, уступив только действующим чемпионам мира, сборной Франции. В плей-офф команда Александра Петракова должна была сыграть со сборной Шотландии. Матч планировался на 24 марта в Глазго, но из-за войны в Украине подготовка национальной сборной к этому матчу была сорвана, а УЕФА предложил компромиссный вариант переноса игры. В то же время, в параллельном матче сборная Уэльса обыграла Австрию и вышла в финал плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

Жеребьевка ЧМ-2022: кто и в какой группе?

Из других групп наиболее интересным выглядит квартет Е, в который попали сборные Испании, Японии и Германии, а четвертым участником станет одна из сборных, которые разыграют путевку в международном плей-офф.

Соседи Украины, сборная Польши, вышедшая на ЧМ-2022 также через плей-офф, попала в квартет С, где сыграет против сборных Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

[ + – ] Жеребьевка группового этапа ЧМ-2022 Фото: ФИФА

Напомним, что действующие чемпионы Европы, сборная Италии по футболу, не вышла на чемпионат мира. Итальянцы уступили сборной Северной Македонии в полуфинале плей-офф (0:1) и не попали на мундиаль во второй раз подряд.

Ранее Фокус рассказывал, что телеведущий российского телеканала "Матч ТВ" Антон Анисимов оскорбил футболистов сборной Польше в прямом эфире и пожелал им провала на ЧМ-2022.