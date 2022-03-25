Снова мимо мундиаля: сборная Италии выбыла из квалификации на ЧМ-2022

Действующие чемпионы Европы сенсационно проиграли сборной Северной Македонии.

Сборная Италии по футболу во второй раз подряд не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу. "Скудра Адзурра" проиграла команде Северной Македонии в плей-офф со счетом 0:1.

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Победители прошлогоднего Евро-2020 максимально осложнили себе жизнь в отборочном цикле, проиграв борьбу за первое место Швейцарии, и, как следствие, прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Исправить положение можно было в плей-офф: для этого итальянцам необходимо было победить сначала сборную Северной Македонии, а затем справиться с победителем пары Португалия — Турция.

Но план дал сбой еще на первой стадии: итальянцы в полном боевом составе не смогли ничего сделать с плотной обороной соперника, а вот недавний соперник Украины на Евро-2020 свой чуть ли не единственный шанс использовал на все сто: на второй компенсированной минуте Александар Трайковски забил победный мяч и вывел свою команду в финал квалификации.

Для сборной Италии это поражение — не только имиджевый удар. "Скуадра Адзурра" не играла на чемпионатах мира с 2014 года: на предыдущий мундиаль в России итальянцы также не квалифицировались.

Отметим, что только четыре действующих чемпионов Европы не квалифицировались на чемпионат мира.

Чехословакия (1978)

Дания (1994)

Греция (2006)

Италия (2022)

Сборная Северной Македонии за право побороться за выход на ЧМ-2022 в Катаре сыграет против сборной Португалии, которая одержала победу над командой Турции (3:1).

В других полуфиналах сборная Уэльс обыграла команду Австрии: лидер валлийцев Гарет Бэйл забил два мяча, а австрийцам помог размочить счет защитник Уэльса Дэвис.

В еще одном матче сборная Швеции в овертайме дожала команду Чехии: победный гол в свой актив записал Куайсон.

Матч Шотландия — Украина перенесен на июнь из-за войны в Украине. Еще один полуфинал, Россия — Польша не состоялся: ФИФА засчитала россиянам техническое поражение из-за военной агрессии страны на территории Украины.

ЧМ-2022. Плей-офф. Полуфиналы

Италия — Северная Македония — 0:1 (0:0)

Гол: Трайковски (90+2)

Португалия — Турция — 3:1 (2:0)

Голы: 1:0, Отавио (15); 2:0, Диогу Жота (42); 2:1, Бурак Йылмаз (65); 3:1, Нуну Мендеш (90+4)

Уэльс — Австрия — 2:1 (1:0)

Голы: 1:0, Бэйл (25); 2:0, Бэйл (51); 2:1, Б.Дэвис, автогол (65).

Швеция — Чехия — 1:0 (0:0)

Гол: Куайсон (110)

Финал квалификации на ЧМ-2022

Решающие матчи квалификации на чемпионат мира по футболу в Катаре состоятся 29 марта.

Польша — Швеция

Португалия — Северная Македония

Сборная Уэльса узнает своего соперника по результату матча Шотландия — Украина.

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Фокус рассказывал, что сборная Украины может получить прямую путевку на ЧМ-2022. Такой вариант озвучил исполнительный директор футбольной ассоциации Уэльса Ноэл Муни.