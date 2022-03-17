Украина может получить прямую путевку на ЧМ-2022, — чиновник Футбольной ассоциации Уэльса

По словам исполнительного директора Футбольной ассоциации Уэльса, такой вариант рассматривается в ФИФА.

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэл Муни заявил, что сборная Украины по футболу может получить прямую путевку на чемпионат мира по футболу, который состоится в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Об этом сообщает издание Tribuna.com со ссылкой на The National.

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По словам Муни, ФИФА рассматривает такой вариант, чтобы поддержать Украину во время военной агрессии России. По его словам, этот шаг был бы удобным для ФИФА, но не очень хорошим для Уэльса.

"Нам было бы очень удобно, чтобы Украина получила прямую путевку на ЧМ, а остальные три команды боролись бы между собой за еще одне место.

На это означало бы дополнительную команду на чемпионате мира, поскольку в плей-офф остается три команды — мы сами, Шотландия и Австрия. А для нас очень важно преодолеть квалификацию на чемпионат мира.

Турнир длится только 28 дней, так что внести туда дополнительную команду очень непросто. Мы хотим дать Украине как можно больше времени, чтобы они заявили, что готовы сыграть свой матч в июне", — отметил функционер.

Соперницей сборной Украины в плей-офф квалификации на чемпионат мира стала сборная Шотландии. Изначально матч планировалось провести 24 марта в Глазго, но из-за военного вторжения России УАФ обратилась в ФИФА с просьбой перенести матч.

Фокус сообщал, что матч Шотландия — Украина был перенесен на июнь. Победитель этой пары должен был сыграть с победителем пары Уэльс — Австрия.

Ранее руководство Польского футбольного союза заявило о нежелании играть против сборной России. В матче Польша — Россия ФИФА засчитала российской стороне техническое поражение. Кроме того, ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех турниров под своей эгидой.