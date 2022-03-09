Техническое поражение: сборная России не сыграет с Польшей в отборе на ЧМ-2022

ФИФА приняла решение о дисквалификации российской сборной с квалификации на чемпионат мира в Катаре.

Бюро организационного комитета ФИФА приняло несколько решений относительно плей-офф раунда квалификации на ЧМ-2022, сообщается на официальном сайте организации.

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ФИФА оказалась последовательной в своих шагах и после решения 28 февраля 2022 об отстранении всех российских клубов от соревнований под эгидой УЕФА, приняла решение о техническом поражении сборной России в полуфинале квалификации на чемпионат мира по футболу. Российская команда должна была играть против Польши 24 марта, но теперь поляки автоматически вышли в финал, где сыграют с победителем пары Швеция — Чехия.

Второе решение Бюро Организационного комитета ФИФА касалось матча Шотландия — Украина. 3 марта УАФ обратилась в ФИФА с официальным письмом, в котором попросила перенести матч квалификации с Шотландией, поскольку подготовка к нему в текущих условиях стала невозможной из-за российской военной агрессии. После консультаций с УЕФА и четырьмя участвующими ассоциациями-членами Пути А европейских квалификационных плей-офф было единогласно принято решение в духе солидарности принять эту просьбу.

Матч между Шотландией и Украиной, первоначально запланированный на 24 марта 2022 года, теперь будет перенесен на июньское окно, и, следовательно, матч между победителями матчей Шотландия — Украина и Уэльс — Австрия также будет перенесен на то же окно.

Отметим, что сборная Польши ранее задекларировала нежелание играть с Россией в квалификации на ЧМ-2022. Это намерение выразил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша, а президент Польши Анджей Дуда поддержал его, отметив, что с бандитами в футбол не играют.

Ранее о переносе матча Шотландия — Украина на июнь рассказал один из руководителей футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Дарио Срна, сославшись на свой разговор с президентом УЕФА Александром Чеферином.