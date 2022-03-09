Технічна поразка: збірна Росії не зіграє з Польщею у відборі на ЧС-2022

ФІФА ухвалила рішення про дискваліфікацію російської збірної з кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі.

Бюро організаційного комітету ФІФА ухвалило кілька рішень щодо плей-оф раунду кваліфікації на ЧС-2022, повідомляється на офіційному сайті організації.

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ФІФА виявилася послідовною у своїх кроках і після рішення 28 лютого 2022 року про усунення всіх російських клубів від змагань під егідою УЄФА, ухвалила рішення про технічну поразку збірної Росії у півфіналі кваліфікації на чемпіонат світу з футболу. Російська команда мала грати проти Польщі 24 березня, але тепер поляки автоматично вийшли у фінал, де зіграють із переможцем пари Швеція — Чехія.

Друге рішення Бюро Організаційного комітету ФІФА стосувалося матчу Шотландія — Україна. 3 березня УАФ звернулася до ФІФА з офіційним листом, у якому попросила перенести матч кваліфікації із Шотландією, оскільки підготовка до нього в поточних умовах стала неможливою через російську військову агресію. Після консультацій з УЄФА та чотирма асоціаціями-членами Шляху А європейських кваліфікаційних плей-оф було одностайно ухвалене рішення в дусі солідарності прийняти це прохання.

Матч між Шотландією та Україною, спочатку запланований на 24 березня 2022 року, тепер буде перенесений на червневе вікно, і, отже, матч між переможцями матчів Шотландія — Україна й Уельс — Австрія також буде перенесений на те саме вікно.

Зазначимо, що збірна Польщі раніше задекларувала небажання грати із Росією у кваліфікації на ЧС-2022. Цей намір висловив президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша, а президент Польщі Анджей Дуда підтримав його, зазначивши, що з бандитами у футбол не грають.

Раніше про перенесення матчу Шотландія — Україна на червень розповів один із керівників футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Даріо Срна, пославшись на свою розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном.