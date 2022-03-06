Матч Шотландія — Україна буде перенесено на червень, — Дарійо Срна

Директор з футболу ФК "Шахтар" заявив, що президент УЄФА повідомив його про перенесення матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу.

Матч плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022 Шотландія — Україна буде перенесено на червень, повідомив директор з футболу ФК "Шахтар" Дарійо Срна в ефірі проєкту "Денісов TIME".

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За словами хорватського ексфутболіста, президент УЄФА Александер Чеферін "передав інформацію", що рішення щодо матчу вже ухвалено і він не відбудеться 24 березня у Глазго. Срна зазначив, що Чеферін продовжує допомагати українському футболу, попри складну ситуацію у країні.

"Чеферін упевнений, що українські клуби гратимуть у Європі. Він великий оптиміст, боєць, допоможе, скільки може, та й уже допомагає".

Також Чеферін надав інформацію, що гру збірної України переносять на червень 2022 року. Це означає, що матч, який має відбутися між Україною та Шотландією, переноситься з березня на червень 2022 року. Він вірить у позитив, сподівається на мир і шукає вирішення проблеми, яке влаштовуватиме всіх", — сказав Срна.

Нагадаємо, що за підсумками відбіркового циклу на ЧС-2022, збірна України посіла друге місце у групі та вийшла у плей-оф раунд кваліфікації. Згідно з жеребом, суперницею нашої команди стала збірна Шотландії.

Після цього результату Олександр Петраков перестав бути виконувачем обов'язків головного тренера збірної України, його затвердили на посаді після Виконкому УАФ.

Також у червні та вересні 2022 року мають відбутися матчі групового етапу Ліги націй 2022/2023. Збірна України у цьому турнірі виступатиме у дивізіоні В, де її суперниками стануть команди Шотландії, Ірландії та Вірменії. Переможці чотирьох груп у Лізі В матимуть право піднятися до дивізіону А, щоб грати з найсильнішими збірними Європи.