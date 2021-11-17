Нагорода непереможеному: Петраков перестане бути в. о. головного тренера збірної України

Збірна України з футболу здобула свої перші перемоги під керівництвом Олександра Петракова. В УАФ планують затвердити його як головного тренера.

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко поділився інформацією про те, що в середу, 17 листопада, Виконком УАФ збирається офіційно затвердити Олександра Петракова на посаді головного тренера збірної України. Про це він сказав в ефірі каналу "Футбол 1".

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"Ми готували таку чудову історію як затвердження Олександра Петракова головним тренером — без приставки "в. о.". На найближчому Виконкомі це буде запропоновано", — сказав Андрій Павелко, наголосивши, що він упевнений у тому, що представники Виконкому підтримають таку пропозицію. За словами Павелка, це важливий складник для підготовки до ігор у плей-оф української збірної.

Нагадаємо, що збірна України з футболу, очолювана Олександром Петраковим, здобула перші перемоги у груповому етапі відбору на чемпіонат світу. Раніше українська команда обіграла збірну Фінляндії у виїзному матчі, а напередодні — збірну Боснії та Герцеговини, для якої цей матч являв лише іміджевий інтерес, оскільки кілька днів тому боснійці програли свою вирішальну зустріч із фінами (1:3).

Загалом Україна виграла два матчі на груповому етапі, при шести нічиїх і без поразок. У всіх, окрім паризького матчу на "Стад де Франс", збірна забивала першою, але втримати переможний рахунок вдалося лише у двох. За умов більшої кількості перемог Україна могла б конкурувати із Францією за прямий вихід на ЧС.

Раніше Фокус повідомляв, що під час пресконференції Олександр Петраков підбив підсумки групового турніру та розповів, що тренерська робота у головній команді країни далася йому непросто. Тренер також виділив нападника Артема Довбика, який забив другий м'яч у зустрічі з боснійцями. За словами Петракова, якби гравець "Дніпра-1" зробив дубль, то його трансфер уже оцінювався б у $10 млн. Більше того, наставник національної команди пообіцяв обіграти всіх суперників у майбутніх матчах плей-оф і потрапити в Катар.