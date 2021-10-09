Є перша перемога: Україна обіграла Фінляндію в гостях (відео голів)

Команда Олександра Петракова нарешті перемогла у відборі на ЧС-2022 і підвищила шанси на вихід з групи

У Гельсінкі завершився матч відбіркового циклу на чемпіонат світу з футболу між збірними Фінляндії та України.

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Команда Олександра Петракова здобула першу перемогу у відборі, після п'яти матчів, зіграних внічию. Вже на 4-й хвилині Андрій Ярмоленко зважився на дальній удар правою ногою. На щастя для збірної України, м'яч по красивій траєкторії влетів точно в нижній кут воріт Градецького — на табло в Гельсінкі засвітилися цифри 0:1.

Українці агресивніше виглядали попереду, але в середині першої половини пропустили. Фіни вдало розіграли кутовий, Йоел Пог'янпало з близької дистанції розстрілював ворота Пятова, але досвідчений голкіпер врятував свою команду. А ось захисники його вже не підстрахували — Теему Пуккі вдало зіграв на добиванні і зрівняв рахунок.

Правда, раділи фіни недовго — вже через п'ять хвилин збірна України провернула швидку атаку правим флангом, звідки Тимчик вивів на удар Циганкова. Той не поскупився і віддав на Яремчука. Роман зупинив м'яч і з п'яти метрів вразив ворота Фінляндії.

У другому таймі господарі кинулися відіграватися, але найреальніший шанс забити втратив Пуккі: його удар з близької дистанції заблокував Сергій Кривцов.

На 77-й хвилині фіни могли таки зрівняти рахунок, але Аруюрі на добиванні після стандарту запустив м'яч у хмари.

Фінальний свисток зафіксував перемогу збірної України з рахунком 2: 1. Наша збірна продовжує йти в відборі на ЧС-2022 без поразок, а Олександр Петраков здобув першу перемогу в статусі головного тренера національної збірної.

ЧС-2022. Відбірковий цикл

Фінляндія — Україна — 1:2 (1:2)

Голи: 0:1, Ярмоленко, 4; 1:1, Пуккі, 29; 1:2, Яремчук, 34.

Фінляндія: Градецький — Араюрі, Тойвіо, Т.Лам, Райтала (Ро.Ріскі, 78) — Вайсянен, Алхо (Хмяляйнен, 62), Камара — Лод, Пуккі, Йоел Пог'янпало (Нісканен, 78).

Україна: Пятов — Забарний, Кривцов, Матвієнко — Тимчик, Соболь (Корнієнко, 46) — Шапаренко, Степаненко (Сидорчук, 77) — Циганков, Ярмоленко (Булеца, 85) — Яремчук (Довбік, 85).