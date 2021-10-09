Есть первая победа: Украина обыграла Финляндию в гостях (видео голов)

Команда Александра Петракова наконец-то победила в отборе на ЧМ-2022 и повысила шансы на выход из группы

В Хельсинки завершился матч отборочного цикла на чемпионат мира по футболу между сборными Финляндии и Украины.

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Команда Александра Петракова одержала первую победу в отборе, после пяти матчей, сыгранных вничью. Уже на 4-й минуте Андрей Ярмоленко отважился на дальний удар правой ногой. К счастью для сборной Украины, мяч по красивой траектории влетел точно в нижний угол ворот Градецки — на табло в Хельсинки засветились цифры 0:1.

Украинцы агрессивнее выглядели впереди, но в середине первой половины пропустили. Финны удачно разыграли угловой, Похьянпало с близкой дистанции расстреливал ворота Пятова, но опытный голкипер спас свою команду. А вот защитники его уже не подстраховали — Теему Пукки удачно сыграл на добивании и сравнял счет.

Правда, радовались финны недолго — уже спустя пять минут сборная Украины провернула быструю атаку правым флангом, откуда Тымчик вывел на удар Цыганкова. Тот не пожадничал и отдал на Яремчука. Роман остановил мяч и с пяти метров поразил ворота Финляндии.

Во втором тайме хозяева бросились отыгрываться, но самый реальный шанс забить упустил Пукки: его удар с близкой дистанции заблокировал Сергей Кривцов.

На 77-й минуте финны могли таки сравнять счет, но Аруюри на добивании после стандарта запустил мяч в облака.

Финальный свисток зафиксировал победу сборной Украины со счетом 2:1. Наша сборная продолжает идти в отборе на ЧМ-2022 без поражений, а Александр Петраков одержал первую победу в статусе главного тренера национальной сборной.

ЧМ-2022. Отборочный цикл

Финляндия — Украина — 1:2 (1:2)

Голы: 0:1, Ярмоленко, 4; 1:1, Пукки, 29; 1:2, Яремчук, 34.

Финляндия: Градецки — Араюри, Тойвио, Т.Лам, Райтала (Ро.Риски, 78) — Вайсянен, Алхо (Хмяляйнен, 62), Камара — Лод, Пукки, Похьянпало (Нисканен, 78).

Украина: Пятов — Забарный, Кривцов, Матвиенко — Тымчик, Соболь (Корниенко, 46) — Шапаренко, Степаненко (Сидорчук, 77) — Цыганков, Ярмоленко (Булеца, 85) — Яремчук (Довбик, 85).